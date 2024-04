Tive diarreia por dias; o que fazer para recompor a flora intestinal?

Durante o período de diarreia aguda, o estômago e o intestino podem sofrer a destruição do epitélio, que é a mucosa mais superficial desses órgãos. Isso porque, quando um agente infeccioso entra no epitélio, ocorre um processo inflamatório. Imediatamente, nosso organismo vai tentar se defender contra aquele agente infeccioso. Por isso, muitas vezes, esse quadro pode causar fraqueza e indisposição.

É necessário seguir o tratamento mencionado à risca. Você perceberá que a terapia está dando certo se o número de episódios de diarreia diminuir ao longo dos dias. Você irá se sentir mais disposto e as fezes voltarão, aos poucos, à consistência macia e com formato mais alongado.

Fontes: Livia Caprara Lionço, gastroenterologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre; Tarciana Costa, gastroenterologista do HULW-UFPB (Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba) ligado a Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Ticiana Rolim, gastroenterologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

Quais são suas principais dúvidas sobre saúde do corpo e da mente? Mande um email para pergunteaovivabem@uol.com.br. Toda semana, os melhores especialistas respondem aqui no VivaBem.