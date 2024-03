Quem fez abdominoplastia pode engravidar?

A diástase é o afastamento da musculatura abdominal causada pela gravidez ou pela obesidade. Na abdominoplastia também podem ser corrigidas hérnias umbilicais ou de outras partes da parede abdominal.

Fontes: Isis Ismael Lacerda, médica cirurgiã plástica do HUAC-UFCG (Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande), na Paraíba, ligado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Josué Montedonio, cirurgião plástico da clínica Audi Montedonio, em Santos, São Paulo, membro titular da International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery e da American Society of Plastic Surgery; Marcelo Takeshi Ono, médico cirurgião plástico da clínica Marcelo Ono, em Londrina, no Paraná; Moacir Mariz, chefe do serviço de obstetrícia do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

