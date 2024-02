Mesmo tratando herpes-zóster, ainda sinto dor e ardência; o que fazer?

Além disso, a herpes-zóster pode ser transmitida para pessoas que não tiveram varicela ou que não estão protegidas pela vacinação, principalmente no contato direto com as lesões. Por isso, deve-se evitar entrar em contato com os machucados e objetos que possam ter sido contaminados.

A prevenção primária do quadro de varicela é fundamental por meio da vacinação, com duas doses, no segundo ano de vida, e a partir dos 50 anos, com a vacina que previne a reativação do vírus. Isso diminui também a intensidade dos sintomas e o risco de desenvolver neuralgia pós-herpética. Para grupos de maior risco, como os imunodeprimidos, a vacina contra a herpes-zóster pode ser recomendada a partir dos 18 anos, depois de avaliação médica.

Fontes: Danilo Campos, chefe do serviço de Infectologia do Hospital Geral de Fortaleza (HG); Paulo Ernesto Gewehr Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre; Rossa Veiga, chefe da unidade de dermatologia do HUJBB (Hospital Universitário João de Barros Barreto), que integra o CHU-UFPA (Complexo Universitário Hospitalar da Universidade Federal do Pará), ligado a Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

