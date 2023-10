Doulas de adoção ajudam pais: 'Criança não nasce quando chega na família'

Romper o mito da salvação ainda ajuda a estabelecer um laço mais saudável e a legitimar as memórias de quem foi adotado, sem esperar que a criança ou o adolescente "lhe deva algo em troca".

A gente pode elaborar e cuidar dessa história, sem apagar ou colar nada em cima. A criança não nasce quando chega na família adotiva, ela tem essa história e vai trazer memórias, fantasias. É importante ela poder abordar, sem os pais terem 'ranço' e acharem que isso significa que ela quer voltar para aquela vida. Mayra Aiello

Falar sobre isso também é uma forma de assegurar que a adoção seja juridicamente segura, entendendo que há critérios para crianças e adolescentes estarem na fila.

Esse tópico, inclusive, motivou uma publicação da dupla após falas de Jojo Toddynho. Após visita à Angola em setembro, a cantora revelou o desejo de adotar uma criança que teria família. "Eu falei assim: 'E se eu quiser te levar embora?', ele falou: 'Eu vou embora com você'. Agora, o José vai fazer o contato com a família, com todo mundo, para ver como é que vai ficar, para ver se a gente consegue fazer um processo de adoção. Vou rezar para que a família aceite eu trazer ele embora para cá", contou Jojo na época.