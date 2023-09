Jojo Todynho diz que quer adotar menino após viagem à Angola: 'É meu filho'

Jojo Todynho, 26, viajou para a Angola e pode adotar uma criança. Nos stories do Instagram, a famosa contou mais detalhes sobre a experiência no país e o possível processo de adoção.

Doações e situação das crianças: "Fui visitar uma escola, e fizemos doações de materiais didáticos para eles, lápis de cor, coisas para a alimentação deles e fui em uma maternidade também. Quando eu entrei na maternidade, acabou comigo. É muita criança, muito bebezinho fazendo tratamento de malária, é de doer o coração."

Homenagem e choque: "Depois, a gente foi para a escola para fazer as doações, com 2.500 crianças, e aí o menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças que eu não prestei atenção. Depois que o professor colocou ele de frente para mim, foi assim, chego a me arrepiar, foi surreal. Eu olhei para ele e falei: 'esse menino é meu filho'."