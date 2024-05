Câncer na juventude: 'Sensação de que não conseguiria realizar meus sonhos'

De acordo com a psico-oncologista Agnes Ayumi Sewo Mori, é comum que o jovem diagnosticado com a doença passe por um processo de luto simbólico, que envolve a perda de uma parte de sua identidade e a necessidade de se adaptar a uma nova realidade.

Bia Suzuki e o namorado Vinicius Imagem: Arquivo pessoal

"O tratamento muitas vezes exige que esse jovem se se ausente da faculdade, da convivência com os amigos, do mercado de trabalho. Tudo entra em pause", diz Mori, que atua como preceptora, docente e vice- coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Psicologia do Hospital A.C.Camargo Cancer Center.

O confronto com a possibilidade da morte e as mudanças corporais que por vezes decorrem do tratamento também são questões sensíveis para esses pacientes, segundo a psico-oncologista Juliana Santos Beltrão, que é especialista em psicologia oncológica e atua na Oncoclínicas da Bahia. Ela afirma que a avaliação psicológica precisa ser feita no início do tratamento, de forma a entender as necessidades emocionais dos pacientes e possibilitar a identificação de possíveis fatores de risco.

Segundo as especialistas ouvidas pelo VivaBem, grupos de apoio de pacientes e atividades de terapia ocupacional também são estratégias válidas para ajudar o jovem a lidar com os desafios que surgem durante o tratamento do câncer.

"O suporte psicológico melhora a aderência ao tratamento, a qualidade de vida do paciente e pode até mesmo impactar positivamente nos resultados do tratamento oncológico", assegura a oncologista Renata Bonadio, que é pesquisadora do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo).