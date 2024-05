Elas mudaram de vida após os 50: uma mudou de carreira, outra, se apaixonou

Conforme sua filha crescia e se tornava mais independente, a vontade de voltar ao mercado de trabalho aumentava. "Antes dos eventos, havia trabalhado no ramo de alimentos e bebidas importados e a convite de alguns amigos iniciei um projeto nessa área. Após dois anos de pesquisa e planejamento, montamos um mercado gourmet que, infelizmente, durou apenas seis meses. Foi um golpe financeiro e emocional duro, já que meu sócio decidiu sair do país para não arcar com os prejuízos, que eu e meu marido assumimos integralmente", diz.

Foi um período muito desafiador. A incerteza sobre o futuro, as contas a pagar, a decepção pessoal. "Foi um verdadeiro caos, o que me levou a buscar alternativas para manter minha fé, positividade e senso de humor, qualidades que sempre me acompanharam. Investi em cursos de autoconhecimento, fiz um MBA, retomei a prática de exercícios físicos e redescobri o crochê —uma terapia incomparável. Aprendi ainda na infância que atividades que demandam concentração são um verdadeiro bálsamo para a mente", afirma.

Apesar de ter conhecimento superficial sobre crochê —ela só sabia fazer correntinhas—, Ana Cristina se aprimorou assistindo a vídeos e criando peças.

Me encantei com a versatilidade e criatividade que o crochê oferece. Surgiu então a ideia de transformar essa paixão em uma fonte de renda. Mas a insegurança e o medo de não estar no caminho certo eram constantes. Na maturidade, nos libertamos de muitas coisas, mas o autojulgamento é implacável. E recomeçar após os 50 requer muito querer. Ana Cristina de Souza Mendes

Ana Cristina levou mais um bom tempo para pesquisar, reunir materiais, desenvolver desenhos, construir peças, estabelecer parcerias e criar coragem. Durante esse processo, percebeu que, mais do que construir um negócio, queria oferecer a outras mães a oportunidade que teve: a chance de acompanhar de perto o crescimento dos filhos. Assim nasceu a Elizabeth & Josephina, em homenagem às avós de sua filha.

"O objetivo é dar autonomia às mães, gerando renda por meio do trabalho artesanal. Acredito, com base no que vivi, que a presença materna nos primeiros anos de vida é crucial para o desenvolvimento das crianças. Estamos no início, mas creio firmemente nesse modelo de negócio. Unir mães em um trabalho feito por mulheres, para mulheres, é uma missão que abraço com todo o coração", comemora.