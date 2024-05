Tempo passa mais devagar durante a prática de exercícios, diz a ciência

"Suar a camisa", por assim dizer, pode de fato alterar a nossa percepção, fazendo com que o tempo pareça passar mais devagar durante a realização de atividades físicas.

A constatação está em um estudo divulgado em abril deste ano na revista científica Brain and Behavior. Andrew Mark Edwards, pesquisador responsável pelo levantamento, nutria um antigo desejo de compreender como as pessoas percebem a passagem do tempo e como são afetadas por eventos específicos.