Ex-jogadores de Palmeiras e Corinthians decidem, e Zenit é campeão russo

O Zenit venceu o Rostov por 2 a 1 e garantiu o título do Campeonato Russo neste sábado. Jogando dentro de casa, a equipe precisava da vitória, mas saiu perdendo por 1 a 0. Apesar disso, os atacantes Gustavo Mantuan, ex-Corinthians, e Artur, ex-Palmeiras, foram decisivos e viraram o jogo para os mandantes.

O placar do duelo foi aberto pelo Rostov aos nove minutos da segunda etapa, com gol de Ronaldo, ex-Bahia. Pouco depois, aos 20, Mantuan empatou de pênalti, enquanto Artur virou para o Zenit aos 40 minutos.

Com o triunfo, o Zenit fechou o Campeonato Russo com 57 pontos, um a mais que o Krasnodar, que também venceu na 30ª e última rodada da competição. O Rostov terminou na sétima posição, com 43 pontos.