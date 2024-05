5 chás caseiros que vão te ajudar a combater doenças comuns no dia a dia

Ele vai bem como complemento para saborizar outras infusões no lugar do açúcar -que, aliás, deve passar bem longe dos chás, se a ideia é obter alguma vantagem deles.

Para preparar, rale duas colheres de sopa de gengibre, ferva meio litro de água, desligue o fogo e deixe-o na infusão por dez minutos.

Alho

Apesar de não ter estudos específicos sobre o chá, está claro para a ciência que o bulbo é um aliado das defesas do organismo. Sem contar que ele também tem zinco e selênio, que são minerais importantes para o sistema imunológico.

Só que, para liberar a alicina, é preciso amassar o alho (não cortar) e consumi-lo cru. Por isso, de nada adianta escaldar os dentes na água. Se quiser turbinar o chá com ele, inclua no final do preparo e mantenha por pouco tempo no calor.

Chá verde

Uma pesquisa do National Agriculture and Food Research Organization, do Japão, mostrou que os compostos do chá verde tem efeitos para amenizar os sintomas da rinite e outras alergias respiratórias.