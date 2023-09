Cuidado: calorão afeta mais drasticamente saúde de crianças e idosos

Evitar a prática de atividades físicas intensas em locais com sol e calor intenso.

A atenção aos idosos

Terceira idade. Se os cuidados com o corpo e a pele precisam ser redobrados com as crianças — e todos adultos — no calor, o mesmo é necessário com os idosos, que normalmente têm a saúde mais frágil e tendem a sofrer com desidratação e hipertermia — aumento da temperatura corporal devido ao calor. Essa condição pode gerar uma rápida desestabilização do quadro geral de saúde.

Devido ao próprio metabolismo, os idosos tendem a sentir menos sede, mas isso não significa que eles devam beber pouca água. Pelo contrário, beber bastante água é a principal dica para amenizar a sensação térmica e manter o bom funcionamento de todos os órgãos.

Muitos idosos também urinam com frequência, o que contribui para a rápida desidratação. Medicamentos para controle da pressão arterial, por exemplo, contribuem para uma perda efetiva de líquido no organismo, já que são diuréticos.

Além disso, eles também costumam apresentar mais dificuldade em manter o controle da temperatura corporal. Especialistas dizem que geralmente os idosos sentem mais frio e se agasalham mais, mesmo em altas temperaturas, o que acaba contribuindo para que suem mais e eliminem água e sais minerais, abrindo caminho para a desidratação.