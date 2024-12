Quarta-feira, 11/12/2024 luoman/iStock Não vai viajar? Veja 4 dicas para aproveitar o verão na cidade O verão está chegando e logo, logo suas redes sociais estarão cheias de fotos de gente viajando e curtindo o calor. Mas, se você não vai pegar a estrada, não desanime. Há inúmeras formas de aproveitar a época mais quente do ano na cidade e garantir bem-estar. 1) Acorde cedo para fazer exercícios Durante o verão, o sol nasce mais cedo e a claridade faz com que a gente desperte antes do habitual mais facilmente. Aproveite esse tempo extra para colocar uma atividade física na rotina. Fazer exercícios logo ao acordar reduz o estresse e a ansiedade e melhora o humor. Em longo prazo, o exercício ainda minimiza o risco de doenças como diabetes, pressão alta, infarto, AVC, obesidade e alguns tipos de câncer. 2) Tome sol ao acordar Use o comecinho das manhãs, quando o nível de radiação solar é mais seguro, para oferecer ao corpo o tempo de exposição necessário para produzir vitamina D. A substância é importante para a saúde dos ossos, para a imunidade e até para a nossa saúde mental. Na parte da manhã, segundo especialistas ouvidos por VivaBem, expor braços e pernas por 30 e 45 minutos, sem protetor solar, no mínimo três vezes por semana, já é suficiente. 3) Tome banhos gelados Alguns estudos identificaram que tomar banhos frios ou gelados proporciona benefícios para o corpo: aumento da circulação sanguínea (especialmente nos músculos)

estímulo ao sistema imunológico

melhora na função cerebral

melhora na função cerebral

ativação do metabolismo São necessárias ainda mais pesquisas para confirmar essas descobertas, mas certamente o verão é a melhor época do ano para se refrescar com uma ducha gelada. 4) Use a bicicleta para descobrir seu bairro Pedalar reduz o estresse e relaxa, por unir uma atividade física, o prazer do vento na cara e o contato com a natureza —se você estiver numa praça ou em um parque. A atividade ainda fortalece os músculos —especialmente das pernas— e ajuda a manter o controle do peso corporal. Que tal conhecer melhor a região onde você mora de bicicleta? Uma boa pedida para o fim de tarde, quando o sol está baixando e o calor fica menos intenso. Confira aqui outras atitudes para aproveitar o verão mesmo se você não for sair da cidade.