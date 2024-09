Ovo no café da manhã é coisa do passado. Que tal substituí-lo por um miojo sabor omelete com presunto e queijo? Essa é a proposta do fabricante Nissin ao lançar novos sabores do seu macarrão instantâneo. A inovação consiste no pozinho que tempera a massa, que agora remete a comidas típicas do desjejum: omelete e pão na chapa. Mas, se macarrão frito não é saudável em nenhuma hora do dia, eu me pergunto por que alguém comeria isso ao acordar. Não é a primeira vez que a indústria adota essa estratégia. Nos EUA, por exemplo, uma marca de cereal matinal introduziu uma versão "noturna" do seu produto, para ser ingerida antes de dormir ou no meio da noite —quem precisa comer flocos de trigo açucarados na madrugada? Embora ampliar as ocasiões de consumo seja eficaz para alavancar as vendas, essa é uma prática questionável do ponto de vista nutricional. Quando a indústria não mede esforços ao disputar um novo lugar no seu prato, cabe a você estabelecer os limites. Para ajudá-lo nessa missão, confira 4 motivos pelos quais comer miojo no café da manhã é uma má ideia.