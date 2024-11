Reprodução/Arte UOL Coca-Cola com uísque: uma relação tóxica Sari Fontana Se refrigerante e uísque já não são saudáveis separadamente, o que esperar dessas bebidas combinadas? A Coca-Cola uniu-se a Jack Daniel's para lançar o que eu chamo de refrigerante alcoólico. A famosa combinação, conhecida como "Jack and Coke" nos bares mundo afora, passou a ser vendida no Brasil em 2023 numa versão em lata, pronta para beber. Misturar álcool com bebidas doces não é novidade, assim como as colaborações entre marcas. Mas esta não é só mais uma collab. O casamento do refrigerante com o uísque é uma relação tóxica. O alto teor de frutose do açúcar é tóxico para o fígado, sendo metabolizado de forma análoga ao álcool. Não por acaso, tanto o álcool quanto o açúcar são causas importantes de esteatose hepática. A Coca-Cola alcoólica contém os dois. Outro aspecto que chama a atenção é a estratégia de marketing das empresas. Enquanto refrigerante é voltado para o público jovem, o Jack Daniel's é uma bebida de adulto que frequenta ocasiões formais. O típico bebedor de uísque está disposto a pagar caro por um aroma forte e distinto, dispensando até o gelo. Para esse consumidor, a mistura com um refrigerante compromete a experiência. Já para quem bebe Coca, essa versão com uísque contém uma dose de curiosidade. O jovem que toma refrigerante talvez nunca tenha experimentado uísque, seja por falta de interesse, porque acha o sabor muito forte, seja porque não tem condições de pagar por uma garrafa. Mas se ele vier na conhecida latinha de Coca, tudo pode mudar.

Dos almoços e jantares para os bares, a novidade acompanha seu público nas primeiras experiências alcoólicas. Na parceria, a Coca-Cola funciona como porta de entrada para o Jack Daniel's. Em contrapartida, o refrigerante estreita o relacionamento com o jovem adulto, marcando presença em mais uma ocasião de consumo. Nesse aparente ganha-ganha, quem sai perdendo é a saúde do consumidor. O álcool é uma toxina cancerígena que não é segura em nenhuma dose, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No entanto, seu consumo no Brasil tem apresentado uma tendência de aumento, inclusive entre os jovens. De acordo com um estudo realizado entre 2013 e 2019, esse crescimento ocorreu em todos os indicadores analisados: consumo mensal, semanal e até abusivo. A associação da Coca-Cola com o uísque contribui para a normalização do consumo de destilados na juventude, assim como para a banalização dos seus riscos.

A confusão das embalagens Reprodução/Arte UOL

Em outra colaboração recente, dessa vez em parceria com a Mondelez, a Coca-Cola traz o sabor do biscoito Oreo para o seu refrigerante zero açúcar. Nesse caso, as duas marcas têm um público-alvo parecido, e a novidade consiste basicamente num aroma. A bebida "Coca Oreo" tem um rótulo preto, semelhante ao da antiga Coca Zero. A mesma cor é usada na lata da "Coca Jack Daniel's", o que faz parecer que ambas são extensões de linha. Mas ao contrário da versão Oreo, a Coca Jack Daniel?s não é um novo sabor do refrigerante, pois não tem apenas aroma de uísque. Ela, de fato, contém 5% de álcool. A baixa diferenciação desse rótulo pode gerar confusão.

Rótulo parecido... Apesar de a embalagem informar o teor alcoólico, ela ainda lembra muito o refrigerante. ...pode gerar confusão Eu já encontrei a Coca-Cola alcoólica ao lado dos sucos, refrigerantes e energéticos nos supermercados.

Não estou defendendo a proibição dessas bebidas, pois cada um é livre para fazer suas escolhas. Mas o emprego de estratégias de marketing que visam à expansão do mercado para uma população mais vulnerável lembra o que a indústria do tabaco faz com seus cigarros mentolados e seus "vapes". Questionamos a Coca-Cola sobre sua responsabilidade ao associar sua popular marca de refrigerante a uma marca de uísque. Perguntamos também sobre as avaliações de risco quanto à possível confusão do produto com as versões sem álcool, além de seu potencial de incentivar o consumo de bebidas alcoólicas entre jovens. No entanto, até a data desta publicação, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto para o posicionamento da empresa.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos avaliados aqui, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.