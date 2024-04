5 superalimentos fáceis de encontrar no mercado e que turbinam seu cardápio

Polifenóis: compostos ricos em estruturas fenólicas, com o mecanismo principal de ação antioxidante. Neste grupo temos vários tipos, como os flavonóides (presentes no chá verde, no cacau e nas frutas vermelhas), ácidos fenólicos (presentes no café), fenilpropanoides (encontrados no mel, nas frutas cítricas e no chá verde) e os estibenos (presentes no suco de uva e nas oleaginosas).

Terpenoides: presentes em ervas aromáticas como arnica, ginkgo biloba, no limoneno presente na casca do limão e em resinas ativas presentes no gengibre.

Alcaloides: atuam no sistema nervoso central por meio de compostos como teobromina, feniletilamina e cafeína.

Compostos organossulfurados: contêm uma ligação covalente carbono-enxofre, presentes nos brócolis, couve-flor e repolho. Agem protegendo nosso corpo contra o câncer e mutagênese.

Apesar dos nome complicados, incluir esses compostos no dia a dia é mais fácil do que você pode imaginar. Então aqui vai meu top 5 de superalimentos com essas substâncias, para turbinar sua alimentação:

Chá verde