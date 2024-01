A vitamina D ajuda na metabolização do cálcio, além de estimular as nossas mitocôndrias e melhorar a sensibilidade à insulina. Nós produzimos vitamina D ao tomar sol, no entanto, como muitos trabalham em ambientes fechados, é importante pelo menos uma vez ao ano checar quais os níveis de vitamina D no sangue, para avaliar se é necessário suplementar.

O magnésio atua na síntese proteica e está presente em sementes, leguminosas, cereais integrais, abacate e espinafre.

O zinco auxilia na produção e na ação da testosterona e está presente no amendoim, amêndoa, camarão, carne vermelha, castanhas e chocolate amargo.

As vitaminas do complexo B ajudam na síntese dos aminoácidos não essenciais e na atuação do uso do glicogênio muscular. Estão presentes na levedura nutricional, gema de ovo, leite, cogumelo e abacate.