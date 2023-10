O magnésio já é bem consolidado na literatura por sua ação anti-hipertensiva. Isso porque, ao ser consumido, ele age como cofator na síntese da prostaglandina, que tem ação vasodilatadora, ou seja, ajuda a relaxar os músculos internos dos vasos sanguíneos, fazendo com que eles se alarguem, melhorando assim o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes.

Outro benefício é que ele participa da liberação de óxido nítrico, que também tem ação vasodilatadora.

Ao consumir alimentos ricos em magnésio, o resultado é uma regulação do tônus vascular, reduzindo os riscos de aterogênese e trombose, além da calcificação vascular. Outro benefício é a modulação da contração miocárdica e condução intracardíaca.

A literatura mostra que existe um menor risco de mortalidade cardiovascular e menor risco de desenvolver quadros como insuficiência cardíaca e outras complicações microvasculares.

O magnésio pode ser absorvido através de uma dieta equilibrada ou, em casos de deficiência, suplementação, na forma de magnésio citrato, apartado ou taurato, que pode ser benéfica para pacientes que já apresentam riscos cardiovasculares.

Imagem: Alena - stock.adobe.com

Mulheres com síndrome do ovário policístico

Em uma revisão sistemática/meta análise publicada em 2021, foi avaliado que mulheres com a síndrome do ovário policístico, ou SOP, tinham menores taxas de magnésio sérico, quando comparadas com mulheres que não tinham a síndrome. Quando os cientistas avaliaram essas mulheres, conseguiram correlacionar que quanto menores eram as taxas de magnésio, maior era o IMC delas.