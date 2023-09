A má circulação dificulta assim a cicatrização, prolongando o tempo de recuperação. Desta forma, essas lesões, quando não cuidadas e devidamente tratadas, têm a probabilidade de evoluírem para infecções graves e até úlceras.

E as ameaças não param por aí: o quadro pode chegar à morte dos tecidos, um estado conhecido como gangrena. Cenário extremamente perigoso, com possível necessidade de amputações parciais ou totais de dedos do pé, do pé todo ou de parte da perna para evitar que a infecção se espalhe por outras partes do corpo, colocando a vida em risco.

Pontos de atenção

Alguns sinais nos pés e pernas podem servir de alerta, em especial se acontecem de forma recorrente. A indicação é procurar avaliação médica caso perceba:

cortes, bolhas ou hematomas que demoram a cicatrizar

pele avermelhada, quente ou dolorida na região

calos com sangue seco em seu interior

machucados que infeccionam e ficam pretos e/ou com mau cheiro

sensação de dormência, formigamento, queimação ou dor constante e sem justificativa aparente nos membros inferiores

dor ou cãibras nas nádegas, coxas ou panturrilhas durante atividades físicas

perda da capacidade de sentir calor ou frio

inchaços ou mudanças no formato dos pés

pele seca e rachada

queda dos pelos dos pés e na parte inferior das pernas

unha encravada ou unhas dos pés espessas e amarelas

Todo indivíduo com diabetes apresenta a condição?

Qualquer pessoa com diabetes tem risco de ter "pé diabético", mas alguns fatores elevam a probabilidade, entre elas: ter o diagnóstico de diabetes há muito tempo, especialmente se o nível de glicose no sangue for frequentemente mais alto do que o recomendado ou sem controle; estar gordo; ser sedentário; ter mais de 40 anos; apresentar níveis de pressão arterial ou colesterol altos.