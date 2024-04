Perda de peso rápida: dicas para evitar um erro muito comum ao emagrecer

Também prejudica a composição corporal. Ou seja, faz com que você tenha um menor percentual de massa muscular (importante para a saúde) e um maior percentual de gordura (prejudicial ao organismo) ao recuperar os quilos perdidos.

Outro erro é acreditar que o emagrecimento rápido é o único indicador de sucesso. Na realidade, o sucesso é justamente manter o peso perdido em longo prazo, o que envolve uma abordagem equilibrada e alteração no estilo de vida, com mudança nos hábitos alimentares saudáveis, prática regular de atividade física, sono adequado e gerenciamento do estresse.

A seguir, dou algumas dicas para que você tenha um emagrecimento saudável, mude hábitos e não volte a engordar.

Evite produtos industrializados: segundo o Guia Alimentar Para a População Brasileira, verduras, legumes, frutas, carnes, ovos, oleaginosas e grãos integrais devem ser a base de uma dieta saudável. Portanto, inclua mais desse alimentos em seu prato e evite produtos industrializados, fast-food, frituras, doces, massas e outros carboidratos refinados.

Faça atividades aeróbicas: corrida, caminhada rápida, ciclismo e natação proporcionam grande gasto calórico, ajudam a controlar o nível de açúcar no sangue e reduzem o estresse e a ansiedade. Além de ajudar a regular o metabolismo, essas atividades contribuem para a melhora do humor, evitando que você coma besterias para compensar emoções negativas, por exemplo.

Invista no treinamento de força: a musculação traz benefícios similares aos exercícios aeróbicos, além de promover o aumento da massa magra e aumentar o metabolismo basal —isso faz seu corpo queimar mais calorias em repouso.