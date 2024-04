Pedalar queima muitas calorias, mas benefícios vão além da perda de peso

A seguir, mostro algumas das coisas que fazem esse esporte ser tão bom para a saúde.

Aumento da resistência física: o ciclismo é uma atividade aeróbica, como a corrida e a natação. Por isso, promove uma melhoria do condicionamento cardiorrespiratório e faz com que você tenha mais fôlego durante o esporte e no dia a dia, para subir escadas, brincar com os filhos, fazer longas caminhadas etc.

Baixo impacto nas articulações: ao contrário de correr, pedalar é uma atividade de baixo impacto, o que significa menos estresse nos joelhos, nos tornozelos, no quadril e na coluna. Isso torna o ciclismo uma ótima opção para pessoas que têm problemas nas articulações ou estão com sobrepeso.

Fortalecimento muscular: o ciclismo trabalha principalmente os músculos das pernas, incluindo quadríceps, isquiotibiais, panturrilhas e glúteos, fortalecendo-os e aumentando a resistência muscular.

Melhoria da saúde cardiovascular: pedalar fortalece o sistema cardiovascular e melhora a saúde do coração e dos pulmões, contribuindo para reduzir o risco de problemas como hipertensão arterial, infarto, AVC e insuficiência cardíaca.

Protege do diabetes: como toda atividade aeróbica, o ciclismo ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue e reduz a resistência à insulina —fator que leva ao diabetes tipo 2.