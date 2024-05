Comecei a praticar jiu-jítsu e melhorei corpo e mente: conheça benefícios

3. Resiliência: Lidar com desafios e superar obstáculos durante o treinamento fortalece a resiliência mental.

4. Controle emocional: O jiu-jítsu ensina controle emocional e como lidar com situações de estresse, tanto dentro quanto fora do tatame. Pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando uma forma saudável de liberar a tensão do dia a dia.

5. Foco e concentração: Durante as sessões de treinamento, é necessário focar no momento presente, o que melhora a concentração e a capacidade de foco.