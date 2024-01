Esse constante perde e ganha de peso é prejudicial à saúde: há evidências de maior risco de mortalidade precoce em pacientes que vivem em efeito sanfona.

Pode afetar, por exemplo, o metabolismo e alguns hormônios, como a insulina (responsável pelo acúmulo de gordura corporal) e a leptina (que controla o apetite), o que faz com que a pessoa tenha cada vez mais dificuldade de emagrecer.

Também prejudica a composição corporal. Ao emagrecer, é normal além de gordura perdermos músculos --especialmente se você não faz exercícios. Quando engordamos, geralmente ganhamos mais massa gorda (que aumenta o risco de várias doenças) e não recuperamos a massa muscular (importante para a saúde e longevidade).



Estudos mostram ainda uma piora na distribuição da gordura corporal, com mais gordura prejudicial à saúde e menos gordura protetora. Isso pode causar aumento do estado inflamatório do organismo e maior risco de ter diabetes.

E emagrecer e engordar o tempo todo também pode gerar flacidez na pele e estrias.

Como acabar com o efeito sanfona

Reeducação de hábitos: Em vez de tentar dietas radicais, procure emagrecer com mudanças graduais e sustentáveis em sua alimentação e estilo de vida.