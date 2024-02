Além da barriga tanquinho: 6 benefícios que você tem ao fortalecer o core

Como fortalecer

O trabalho do core pode ser feito com exercícios específicos para a região, como prancha abdominal, prancha lateral, rotações de tronco, elevações pélvicas e os abdominais "convencionais". Veja aqui como fazer exercícios para fortalecer o core.

Também é possível fortalecer a região com exercícios para outras partes do corpo que exigem a estabilização do tronco durante o movimento, como agachamento, remada com barra, flexão de braços etc.

Converse com seu treinador para incluir em sua rotina exercícios para o core.