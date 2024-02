10 informações preciosas sobre o entupimento das artérias do coração

3) Por que os diabéticos podem ter infarto do coração sem ter dor no peito?

Os diabéticos enfrentam um problema chamado neuropatia e isso representa uma perda significativa da sensibilidade à dor e à pressão. Muitas vezes, uma pessoa se queima e não percebe, machuca o pé com um prego ou agulha e não sente. Da mesma forma, não se espera que o diabético apresente uma dor torácica forte, o que logicamente pode retardar o diagnóstico de infarto do coração. Um infarto do coração numa pessoa diabética pode manifestar alguns sinais ou sintomas atípicos, como palidez na pele, sensação de frio e dor de estômago.

4) Quais remédios devo tomar?

No momento agudo do infarto, ou seja, nas primeiras horas da dor e no caminho até o hospital, podemos ingerir duas a três aspirinas, para tentar melhorar o fluxo sanguíneo em nosso coração e diminuir a formação de coágulos. Outras medidas são de valor relativo e não têm comprovação, como espirrar, tossir, beber água gelada.

Para prevenção de um infarto do coração, quando a dor é recorrente, mas não aguda, existem medicamentos protetores para o coração e que devem ser usados somente com orientação médica. Podemos citar os beta-bloqueadores (aqueles cujo nome termina com "prolol") e alguns inibidores de proteínas (aqueles cujo nome termina com "pril").

5) Quais os melhores e os piores alimentos, do ponto de vista preventivo?

Este ponto é crucial para quem pretende diminuir o risco de infarto do coração. Alimentos cremosos, com gordura visível, ultraprocessados, frituras, doces e massas podem aumentar a formação de placas de gorduras dentro das artérias. Por outro lado, carnes brancas, proteínas vegetais, grãos, verduras, frutas, alimentos com farinha integral, mel, açúcar não refinado são muito importantes para longevidade de nossas artérias coronárias.