Luciana Curtis é provavelmente uma das modelos brasileiras em atuação com a carreira mais longeva. Aos 47 anos, ela é a modelo com contrato mais longo com a agência Ford Models, uma das maiores do mundo. É uma quebra de paradigma e um exemplo de que o mundo está mudando, já que, na época em que ela começou, nos anos 90, as meninas não passavam muito mais do que dos 20 anos.

"Eu achava que aos 20 anos minha carreira ia acabar e eu ia entrar na faculdade e mudar de profissão. Porque na época era assim. Mas o mercado foi mudando eu fui ficando", diz Luciana, que, revelada no concurso Supermodel Brasil (ficou entre as quatro primeiras colocadas do Supermodel of the World), viu sua carreira a mil por hora ao virar o rosto oficial de uma das mais importantes companhias de cosméticos: a Revlon.

Com o contrato, embolsou cerca de US$ 1 milhão. Pouco depois, dividiu com a cantora Beyoncé a campanha mundial do pó e da base "True Match", da L'Oreal.