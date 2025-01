Tem cabelo descolorido? Veja como proteger fios loiros dos danos do verão

3. Use touca na piscina, sim!

Ao contrário do que se pensa, o cloro não é o vilão, mas sim o cobre que é colocado na água para se evitar o crescimento de algas, segundo Bedin. É ele que deixa o cabelo loiro com tom esverdeado. Por isso, a tradicional touca de silicone usada na natação e na hidroginástica, que evita o contato dos fios com a água é uma medida eficaz. Caso isso não seja uma opção, proteja os fios com um leave-in para criar uma espécie de capa para os fios — normalmente eles são à base de silicone líquido.

4. Molhe os fios com água doce antes e depois de entrar no mar ou na piscina

Adotar essa medida antes do mar ou da piscina ajuda a "saturar" o cabelo, formando uma barreira inicial que diminui sua capacidade de absorver os sais e os produtos químicos da água. Depois de cada mergulho, a água doce remove os resíduos acumulados nos fios.

5. Faça a hidratação toda semana