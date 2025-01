Por que a beleza de Nefertiti ainda inspira a humanidade após 3.000 anos?

Tendo seu busto exibido publicamente pela primeira vez há 100 anos, a rainha egípcia Nefertiti continua relevante, inspirando moda, beleza e debates culturais, mesmo três milênios após sua morte.

O que aconteceu

A descoberta do busto de Nefertiti em 1912 por arqueólogos alemães marcou um evento significativo para a compreensão da história egípcia. A peça foi exibida pela primeira vez ao público em 1924, no Neues Museum em Berlim, onde permanece até hoje. Sua descoberta e subsequente exposição mundial despertaram interesse global, como conta a CNN Internacional.

As características faciais representadas no busto de Nefertiti estabeleceram um padrão estético que persiste na atualidade. Seu maxilar definido, as maçãs do rosto altas e os olhos delineados a tornaram uma figura reconhecida.