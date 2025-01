Tendência da make do verão 2025 é realçar o natural: veja 7 dicas

Invista sem medo em lábios com efeito molhado e luminoso Imagem: Jonathan Knowles/Getty Images

1. Gloss, lip oils e lip balms

Para os lábios, a tendência é uma boca leve, menos marcada, com pouco produto e foco em hidratação e saúde. O gloss volta com tudo, trazendo o efeito molhado e luminoso, seja em versões incolores ou com cor. Além do gloss tradicional, os lip oils e lip balms também surgem como opções para os lábios. Eles entregam o mesmo brilho do gloss, porém com uma textura mais leve e confortável nos lábios.

2. Cílios coloridos

Máscara para cílios coloridas voltaram com tudo. O destaque fica por conta dos tons de marrom e bordô. Além de criarem um look diferente, esses tons realçam os cílios sem exageros - algo que se alinha perfeitamente à busca pela maquiagem natural. Máscaras nesses tons podem, inclusive, serem usadas no dia a dia.

Delineado gatinho colorido está com tudo! Imagem: knape/Getty Images

5. Gatinho além do convencional

O delineado gatinho segue em alta, mas para o verão 2025 ele se reinventa com traços mais grossos e cores diferentes, como azul, verde, rosa e roxo. Além disso, o formato também não é mais o clássico. Formas geométricas, ângulos mais marcados, duas linhas paralelas ou uma linha de cor vibrante sobreposta à linha preta tradicional criam um visual ousado e original.