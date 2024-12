Sem chá revelação? Sip and See Party e Dadchelor são novas festas dos pais

Foi-se a época em que a regra era clara e só se esperava que a gestante organizasse um chá de bebê. Estamos na era do chá revelação, onde os pais contam o sexo do bebê com bolos, balões, vale fogos de artifício, aviões que soltam fumaça. E também tem a Baby Moon, onde os pais viajam para celebrar a gravidez antes do bebê nascer. Está achando que são poucas comemorações? Ainda tem mais festa antes do nascimento da criança. Quer dicas e informações para todas as semanas da sua gravidez? Participe da nossa newsletter para gestantes, Materna. Basta se inscrever no box abaixo.

Já ouviu falar de uma "Sip and See Party"? Ou de uma "Dadchelor"? Elas são nada menos que formas diferentes de vivenciar a gestação ou a chegada do recém-nascido.