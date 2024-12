Por que alguns casais fazem sexo para não ter que conversar?

No entanto, sexo geralmente não sustenta uma relação, a não ser que a proposta seja compartilhar algo mais informal e casual. Mesmo em relações mais descompromissadas, às vezes o sexo é usado para silenciar uma conversa desejada por um dos dois para levar o romance a um nível mais sério e profundo.

O ideal é que os casais superem as barreiras e estendam para a vida prática a intimidade e o vínculo que conseguem manter e curtir na cama. Como? Aprendendo a conversar e não fugindo do que incomoda no outro ou na relação. Para isso, é necessário dar o primeiro passo.

Mais importante do que falar é saber como falar: fuja de falas impositivas e monólogos, leve em consideração os sentimentos e pensamentos alheios, evite ironias e culpabilizações. Exercite a empatia e também ouça. Tudo isso, em combinação com o sexo que já é bom, faz com que a intimidade melhore para conversas mais profundas.

