Cuidados antes, durante e depois de tomar sol para prolongar o bronzeado

Antes da exposição solar

Esfolie suavemente

Cerca de três a cinco dias antes de tomar sol, esfolie a pele do corpo. Isso vai eliminar as células mortas, ajudar a pele a absorver melhor o hidratante e deixar um bronzeado mais uniforme e bonito. A esfoliação pode ser feita com um produto com essa função para uso corporal ou buchas de banho. Mas tome o cuidado para não aplicar muita força no processo, pois isso machuca a pele. A esfoliação deve ser suave.

Hidrate a pele

Aplique diariamente um hidratante no corpo depois do banho. Prefira produtos à base de manteiga de karité, óleo de amêndoa, ácido hialurônico, ceramidas e vitamina E. Evite os que contêm parafina e silicones, que são derivados de petróleo e não possuem afinidade com a pele —não são bem absorvidos, não hidratam e ainda podem obstruir os poros.

Aposte no betacaroteno