Estamos em 2024 e ainda tem quem julgue quem engravida sem estar casada

No Instagram, a influenciadora pediu a opinião de suas seguidoras para saber o que elas acham de ter filhos antes do casamento. Veja os principais comentários e o que futura mamãe respondeu:

"Meia década passada e esse tipo de pensamento. A vida não é uma corrida com ordem de chegada, cada um tem seu tempo para escrever sua história, o importante é estar feliz".

Isa diz que se martirizou e se culpou no início porque achava que tinha feito errado, ultrapassado um pouco as fases, mas hoje em dia ela entende que está tudo bem.

"Vejo zero problema em engravidar antes de casar, desde que seja com alguém que conhecemos".

Segundo Isa, é importante se precaver porque talvez a mulher não conheça bem com quem está se relacionando sexualmente. No caso da influenciadora, Malu é fruto de um namoro, o que a tranquiliza, porque ela conhece a índole do pai de sua filha.



"Relacionamento sólido + vida estável (casa própria e salário bom) é igual a casamento, ou seja, não muda nada.

De acordo com Isa, muitas pessoas acreditam que o casamento é morar junto com o parceiro e estar num relacionamento estável. "Julgar uma pessoa por ter tido uma situação diferente é totalmente incorreto", comenta.



"Tá tudo bem ter filhos antes do casamento, apesar de pular uma etapa. Tem casal que casa, tem filhos, se programa, no final não dá certo e vive infeliz".

Isa acredita que esse cenário ocorre com frequência na sociedade e que um relacionamento onde há muitas brigas afeta os filhos. "Pense em você, mulher, na sua felicidade e obviamente na felicidade do seu filho".



"Cada um escolhe o que faz mais sentido. Casado ou não, gravidez não é pecado e nem errado".

Para a futura mamãe, muitas pessoas acham que a gravidez antes do casamento religioso é pecado, porém para outras que não são da mesma religião, não é.

Isa finaliza o vídeo dando um conselho para as grávidas: "Aproveite sua gravidez, tente ouvir o menos possível o que as pessoas falam, faça você e seu neném a sua história. Aproveite esse momento, seja muito feliz porque passa rápido".