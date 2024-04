'Troquei de obstetra na 36ª semana e só então encontrei a tranquilidade'

"Quando minha filha fez 2 anos, decidimos ter outro filho, mas tentamos por um ano e nada acontecia. Fiz um exame que detectou adenominose, um tipo de endometriose no músculo do útero. Passei por um procedimento de raspagem e o médico avisou que, se eu não engravidasse de maneira natural em seis meses, tentaríamos de outra forma. Não foi necessário. No mês seguinte, eu estava grávida.

Na gestação, eu me sentia bem. Não passei mal ou fiquei enjoada. Só engordei muito, o que atrapalhava um pouco minha autoestima. Mas tudo corria da melhor forma possível. O problema começou quando, em uma ultrassonografia, a médica disse que a cabeça do bebê era pequena demais. Isso me deixou ansiosa e aflita: a cada exame, ele era considerado pequeno para a idade gestacional.

No meio desse processo, meu sogro teve um problema de saúde grave e estava correndo risco de morrer. Isso fez minha pressão subir. A médica concluiu que o bebê não estava crescendo como deveria pois eu estava com pré-eclâmpsia, mas algo dentro de mim dizia que nada daquilo estava certo. Eu media minha pressão em casa e estava baixa.