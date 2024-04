'Gravidez teria sido mais leve sem seguir cartilha da maternidade perfeita'

"Eu havia planejado uma segunda gravidez, mas achei que demoraria como da primeira vez — fiquei quase um ano tentando engravidar de meu mais velho, que hoje tem 4 anos. Mas foi tudo rápido: logo no mês seguinte, a menstruação atrasou e comecei a ficar enjoada. Descobri no dia seguinte à festa de 2 anos do meu primeiro filho, quando vomitei ao sentir o cheiro de batata frita, comida que eu amo.

Comecei a me sentir mal física e mentalmente. Vomitei a gestação inteira e me sentia fraca, o que não me permitia dar a atenção que eu queria ao meu filho mais velho. Tomei vitaminas e remédio para enjoo, mas cheguei a perder seis quilos por não conseguir me alimentar. O enjoo só passou por volta dos sete meses de gestação, mas aí comecei a sentir azia. Então, não comia direito do mesmo jeito.

Como estava grávida do segundo filho, meu marido dava mais atenção para o mais velho, pra ele não sentir falta do nosso cuidado. Entretanto, não tive toda aquela atenção da primeira gestação e isso me deixava bem triste. Foi bem chato emocionalmente.