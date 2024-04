'Perdi um filho, mas a informação salvou minha segunda gestação'

Claro que passava pela minha cabeça se ia acontecer a mesma coisa outra vez. 'Será que dessa vez terei meu filho?' Mas procurei ocupar a cabeça com as leituras, com a arrumação do quarto e a organização do chá de bebê.

Quanto mais cedo se descobre a IIC, maior a chance de parto saudável. Eu me segurava nisso e seguia com o médico particular especializado nisso e o acompanhamento do SUS, que foi fantástico. Tive covid no fim da gestação e toda a equipe médica da rede pública foi muito atenciosa — muito diferente da primeira gestação, quando sinto que fui negligenciada e sofri violência obstétrica.

Katlyn Gonçalves dos Santos no parto: deu certo Imagem: Acervo Pessoal

No fim da gravidez do Cristian, eu estava muito preparada para um parto normal. Com 39 semanas e 5 dias, o médico achou melhor induzir: tive as dores do parto, feliz da vida, empenhada em que ele nascesse. Passei oito horas assim, mas depois de algum tempo o coração do bebê oscilou e os médicos acharam melhor eu ir para a cesárea. Eu estava com 8 cm de dilatação, mas o bebê ainda não havia descido nada. Fiquei muito frustrada, mas em 20 minutos meu filho já havia nascido. Não gosto muito de falar disso porque nas duas semanas seguintes eu fiquei deprimida — queria muito ter conseguido o parto natural.

Se futuramente eu engravidar de novo, vou tentar de todo jeito não induzir e esperar o tempo do bebê. Teria mudado algumas coisas no parto. Todo o resto foi muito tranquilo, desde a amamentação até agora.

Ler livros, ver relatos e procurar informações até encontrar o médico que corresponda a seus anseios é primordial. Qualquer pessoa pode passar por dificuldades, mas é possível se livrar disso se souber o que está acontecendo."