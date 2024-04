'Passei tão mal que me sentia arrependida, mas engravidar foi ótimo'

Entre a 13ª e 15ª semana, foi o ápice dos meus enjoos. Nesse período, eu estava de licença médica, porque tive um sangramento devido a um descolamento de placenta. Tive muito medo de perder o bebê. Depois de uns dias, o enjoo tomou conta. Eu tinha uma sensação de arrependimento e hoje até me sinto mal por ter sentido isso. Durante todo o período em que estava passando mal, me sentia péssima.

Eu queria muito ser mãe. Desde pequena, sempre quis. Então, quando eu não estava passando mal, me lembrava do quanto quis estar grávida e dar vida ao meu filho.

Como vomitar intensamente foi rotina até completar sete meses, só depois comecei a ganhar algum peso. Até então, só perdia. Eu só conseguia amenizar o enjoo com remédios, mas por volta da 30ª semana, uma médica que me atendeu na emergência me deu uma dica de tomar água com gás e limão. Isso me salvou! O vômito diminuía bastante, mas nunca zerou. Ficou menos intenso até o dia em que Rael nasceu.

Na reta final, fiquei mais tranquila. Já sentia alguma ansiedade para ver logo tudo arrumado e esperar o nascimento. Comecei a sentir medo do parto, da amamentação, dos dias seguintes.

O parto foi com 37 semanas. Fui fazer uma ultrassonografia e estava quase sem líquido amniótico: as médicas avaliaram e acharam melhor fazer a cesárea naquele dia, pois tinha risco de o bebê entrar em sofrimento fetal.

Hoje vejo que não fazia sentido aquela sensação de não querer estar grávida, porque foi a melhor coisa que já fiz na minha vida. Faria tudo novamente, passaria por tudo para tê-lo comigo.