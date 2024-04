'Odiei a gravidez, mas encarei duas e hoje sou bem feliz sendo mãe'

Na hora do parto, eu estava até animada pensando que a gravidez ia terminar. Encomendei 150 pães de mel, sendo que convidei poucas pessoas para me visitar na maternidade. O médico ficou conversando comigo e colocou Britney Spears, minha cantora favorita, para tocar.

Sou eternamente grata a ele por isso. Ouvi que, na hora de parir, você se apaixona por alguém na sala de parto: eu estava pronta para casar com o anestesista que cantava 'Oops!... I Did It Again', era animado e ria de tudo que eu falava. Ninguém nunca me disse nada sobre o parto, eu não sabia que existia a possibilidade de fazer cocô quando faz força, por exemplo. Sim, isso acontece. Fiz muita força e Guilherme veio com 4,6 kg: um bebezão. Chorei muito e choro de novo lembrando, porque é catártico demais. Ele todo melecado no meu colo, eu o beijando e sentindo os dedinhos da mão. Que sensação mais inexplicável!

Hoje penso que deveria ter ido a um psiquiatra no começo da gravidez. O que eu falo para consolar quem está passando mal como eu é que não parece, mas acaba. Não lembro, nem penso na gravidez nunca. Mesmo tendo estrias na barriga, sou bem feliz sendo mãe hoje e passaria por isso de novo — tanto que tive o segundo filho. Mas agora chega.

É importante que a gente não tente controlar o que não consegue. É bom tentar zerar essa carga de culpa que botam na gente. Você pode ser uma excelente mãe e será, mesmo odiando a gravidez. Ah, e para quem quiser parto normal, eu digo: faça musculação nas pernas porque tem que ter força, viu? Quem quer cesárea agendada não tem que ficar ouvindo críticas de quem quer ter parto normal.

O mesmo vale para quem quer viver a experiência natural: não escutar tanto palpite de quem só cogita a cesárea. Só você está grávida do seu filho, mais ninguém. Então ninguém tem o direito de dizer nada ou falar o que você tem que acreditar. Se escutar e fazer terapia ajuda bem mais do que enxoval. Nada melhor do que ser uma nova mãe terapeutizada do que ser uma mãe com a cabeça toda insegura, mas com o armário cheio de roupinhas."

Marina Vaz, 36 anos, empresária, mãe de Guilherme, 8, e Théo, 5