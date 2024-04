Mel Lisboa: 'Meu filho nasceu aparentemente morto, reagiu e ficou bem logo'

No final da gestação, começa uma fase de muita expectativa e ansiedade. Eu acordava muito, queria que ele nascesse de qualquer jeito. Mas por outro lado, a gente sabe que, depois que nascer, enfrentará uma mudança na vida para sempre. Essa mistura de sentimentos e falta de controle das emoções e hormônios faz com que não tenhamos total consciência daquilo que está acontecendo. É natural que nós tenhamos pensamentos muito conflitantes.

Não sinto que tive tantas questões na gravidez, mas o mais complicado foi no parto do Bernardo. Estava com contrações havia muito tempo e quando finalmente dilatou, começou o expulsivo. Mas ele se enrolou várias vezes no cordão, sem que percebêssemos, e travou no canal. Tivemos que partir para uma cesárea de emergência. Quando ele nasceu, ganhou a nota Apgar 2 — estava aparentemente morto. Mas respondeu rápido aos estímulos e, por ser muito saudável, ficou bem logo, sem sequelas. O meu segundo parto foi normal, depois de três anos e meio.

Durante a gravidez, o puerpério e no desenvolvimento da própria maternidade, muita gente fala muita coisa para as mulheres. É natural se sentir um pouco perdida: querer ouvir os conselhos, mas não da maneira como são dados. É importante respeitar as mulheres na individualidade delas e em suas escolhas e cuidar para não tentar ajudar de maneira muito invasiva. Esse momento de perinatalidade, da gravidez, do parto e do pós-parto, é uma fase muito particular e por muitas vezes senti que estava sendo invadida.

Eu olho pra trás e penso que faria algumas coisas diferentes, mas procuro pensar que é o que eu podia fazer naquela época. Essas fases passam. Aí chega a adolescência, que é a fase em que eu estou com meus filhos, e vêm outros problemas.

Penso que estar bem informada é a melhor forma de se proteger da vulnerabilidade em que a gente se encontra para saber o que está acontecendo e fazer as escolhas que são melhores para todos. Quanto mais informação, mais protegida a gente fica."

Mel Lisboa, atriz, 42, mãe de Bernardo, 15, e Clarice, 11