'Grávida, me livrei de um abusador e hoje minha filha é minha fortaleza'

"Minha gravidez foi desejada principalmente pelo pai do bebê. Estava com 41 anos quando resolvi tentar novamente, com dois filhos adolescentes de outro relacionamento, que havia criado como mãe solo. Pela idade, a gravidez foi de risco: tive problemas com a pressão e um descolamento de placenta. Por esse motivo, tive de me afastar do trabalho e entrei com o processo de licença longa, para receber o salário pela Caixa Econômica Federal. Fiquei de abril a agosto sem receber salário por isso — esse processo costuma demorar.

Passava muito mal devido à pressão alta e consegui fazer meu acompanhamento na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, um hospital incrível na zona norte de São Paulo para gestantes de alto risco. Durante esse período difícil, comecei a perceber violências sutis do meu então companheiro, pai da criança. Hoje, acredito que essas violências sempre existiram, mas eu nunca havia me dado conta. Só percebi quando vi uma matéria em um telejornal sobre o assunto. A informação é libertadora e eu quero falar sobre isso para alertar outras mulheres. Não importa a classe social: todo mundo pode passar por algo parecido sem se dar conta, ainda mais em um período frágil como a gestação.

Quando eu reclamava, ele dizia que eu estava louca devido aos hormônios da gravidez. Em uma consulta com a psicóloga do hospital, comentei inclusive que estava ficando doida, pois meu marido dizia que eu falava coisas que eu não me lembrava de ter falado. Ela não disse nada, apenas me encaminhou para a psiquiatra.