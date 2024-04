'Escolher o parto natural contrariava gerações de pretas da minha família'

Comecei um plano de ação sobre o que eu gostaria de experienciar na minha gestação e parto. O objetivo era ter um parto o mais natural possível e um nascimento humanizado para a Anayá. As metas eram simples: fazer o pré-natal com profissionais respeitosos; exercitar o meu corpo para seguir com a gestação com saúde; ter uma doula, pra me dar suporte psicológico e emocional, durante o período de gravidez, parto e pós-parto; ter um parto vaginal, ter a minha bebê comigo nas primeiras horas de vida dela; achar uma maternidade, que atendesse meu plano de saúde e que respeitasse meu planejamento.

Fazia exercícios em casa com bola de pilates e comecei o ioga, quando tive tempo pra ouvir meu corpo, entender melhor o meu processo e aceitar a gestação. Ali, me sentia mais calma, centrada e menos ansiosa. Recebi indicações sobre o trabalho de uma doula e encontrei Giulia Ventriglia, que é uma artista, dançarina e instrutora de ioga. Ela me apoiou, aconselhou e me guiou nos últimos meses de gestação, ouvindo sobre minha crise de casamento, meus anseios.

Bruna optou por parto natural e foi até o fim de sua decisão Imagem: Acervo pessoal

Me senti diversas vezes desencorajada por familiares, amigos e médicos sobre as minhas escolhas e escutava que não poderia parir por ser magra. Diziam que eu não teria forças e nem coragem para passar por um parto vaginal sem anestesia. Me informei o suficiente pra entender que não era verdade, mas ficava com mais medo de não conseguir. Eu buscava ter as minhas escolhas respeitadas mas, além disso, eu mudaria a história das mulheres pretas como eu, que são maioria em casos violência obstétrica, sofrimento e traumas na hora do parto. As minhas escolhas contrariavam gerações de mulheres pretas da minha família, que engravidaram e tiveram seus bebês em circunstâncias de violências contras seus corpos. Queria que fosse diferente, com respeito, amor, cuidado e atenção como tem que ser feito.

O final da minha gravidez foi a fase mais tensa. Com 37 semanas, tive alguns desentendimentos com meu ex-companheiro. As discussões e a soma de uma alimentação desbalanceada fizeram minha pressão arterial subir e tive pré-eclâmpsia. Meu ex-companheiro me acompanhou todo o tempo, mesmo com os desentendimentos. Dei entrada na maternidade e precisei ser internada e os plantonistas quiseram me convencer a fazer uma cesariana. Insistimos para que a maternidade seguisse com meu planejamento: eu tinha tudo documentado em mãos, mas depois de 12 horas de internação, não tinha sido medicada. Anayá estava bem, mas minha pressão arterial continuava mais alta que o normal. No dia seguinte, optamos pela indução do parto normal, com um dispositivo inserido direto no colo do útero que ajuda a estimular contrações.

Me internaram em um quarto individual, onde me alimentei e recebi visitas dos avós da minha filha. Poder receber minha família nesse momento de tensão foi muito importante para eu conseguir seguir calma e confiante. Três horas depois, as dores começaram e começamos a cronometrar as contrações. Parecia uma cólica menstrual que pegava toda região do abdômen, das costas e quadril e se intensificava a cada hora que passava.