'Acho lindo que mulheres engravidam e se sentem bonitas. Não foi meu caso'

Não havia nenhum motivo pra sentirem dó de mim, mas eu percebia isso.

Eu achava que era a grávida mais feia da história. Usava pijama, tinha muita estria e acne, como se meu corpo não tivesse gostado dos hormônios da gravidez. Acho lindo que mulheres engravidam e se sentem bonitas, mas não foi meu caso.

Trabalhava de casa e isso foi ótimo! Vi todos os documentários de parto e sabia demais. Por isso, tinha a sensação de que algo ia dar errado. Ficava muito louca achando que a qualquer momento escutaria que o coração da Clarice havia parado. Nada disso: foi tudo muito saudável. Acho que essa sensação tem a ver com o incontrolável: as coisas estão na sua mão, mas tudo está fora do controle.

Comecei o pré-natal com uma médica, mas achei o acompanhamento meio desleixado. Ela esqueceu, por exemplo, de pedir o exame para ver a anatomia do coração nas 28 semanas. Só lembrou quando eu estava com 33 e não era mais possível ver com precisão. Além disso, tive hipotireoidismo e decidi mudar para outra médica no fim da gestação, já que poderia ser preocupante para o bebê.

Para controlar a ansiedade, eu pensava que a gravidez era natural — há milhões de anos existem mulheres que estão gestando e parindo e o corpo é capaz de fazer isso. Claro que não impediu minha irritação na reta final — azia, dor na lombar e muito cansaço com 41 semanas e nada de Clarice querer vir.

Tentei maneiras naturais de indução: de acupuntura a óleo de rícino, que funciona como laxante e provoca um movimento de intestino que desencadeia no útero o trabalho de parto. O meu levou 30 horas, com uma pausa de seis horas nas contrações quando entrei na banheira quentinha do hospital e a dor parou. Foi um parto normal do jeito que eu queria, uma dor alucinante, sem descanso entre uma contração e outra: não tinha pausa, apenas uma dor contínua.