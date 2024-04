'Achei que estava na menopausa, mas fiquei grávida naturalmente aos 47'

"Eu tenho 47 anos e um filho de 18 do primeiro casamento. Há nove anos sou casada com meu marido, que tem 49 e foi pai aos 19. Então, imagina o susto ao descobrirmos uma nova gravidez. Não usava pílula anticoncepcional havia quatro anos e evitávamos gravidez com preservativo e, depois, com tabelinha. Funcionou por alguns anos. No dia em que engravidei, desencanamos de qualquer método contraceptivo, por isso sabemos até em que dia foi.

Achava que a menopausa estava chegando e não passava pela cabeça ter outro filho nessa altura da vida. Foi um misto de susto com medo de sermos velhos demais e de não vingar essa gravidez. A gente pensava que não teria mais filhos, mas na verdade a gente não sabe nada! Sempre quisemos um filho nosso, mas era melhor não. A vida estava muito tranquila e tínhamos medo de perder essa paz. Hoje enxergamos o quanto desejávamos isso.

Eu estava muito plena e comemorando muito porque não tive enjoo, nem inchaço, nada. Só no sétimo mês passei por muita dor, pois quando descobri a gravidez, também descobri um tumor no ovário. Como o útero e ovário estão aumentados, algum nervo comprimido me causou muita dor, mas fiz fisioterapia.