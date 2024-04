Mulheres intersexo: 'Nasci com genitália ambígua e fui criada como menino'

Eu não tinha uma imagem totalmente masculina e, no geral, tive sorte nos relacionamentos. Me casei duas vezes sem os dois saberem o que iam encontrar, mas no final deu tudo certo e me aceitaram. Gostaram de mim do jeito que eu sou.

Tenho o sonho de ser mãe e congelei meus óvulos há 10 anos, após dois de tratamento. Quem sabe eu ainda vou ser mãe do meu próprio filho, geneticamente? Isso, para mim, seria uma conquista. Mas se isso acontecer, terei que passar por uma cesárea, porque a via de saída é muito pequena, não tem como. E se não for possível, moro nos EUA, onde a barriga de aluguel é legalizada." (Alana Claudiana, 41, psicóloga, cantora e jornalista, do Rio de Janeiro)

"Nos colocam como uma nova orientação, como se fosse uma moda"

Imagem: Arquivo pessoal

"Tenho insensibilidade parcial aos androgênios —a parte testicular produz estradiol, não testosterona. Mas só descobri ser intersexo quando adulta, ao ter uma gravidez psicológica e produzir leite.

Dar visibilidade ao tema é importante, principalmente porque nos colocam como uma nova orientação sexual, como se fosse uma moda atual. Mas nossa condição é biológica.