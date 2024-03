Corpo tem 4 fases da excitação; saiba como aproveitar cada uma

Neste momento, os toques lentos e carícias delicadas —beijos de língua, no pescoço, na barriga e coxas- aumentam a excitação, que é a próxima fase.

2ª fase: Excitação

A fase da excitação evolui de forma gradual. Fisiologicamente, é caracterizada pela vascularização dos genitais —os órgãos masculinos e femininos se enchem de sangue, o que provoca a ereção masculina e a lubrificação feminina. O clitóris também aumenta de tamanho e extravasa do prepúcio, a pelinha que o recobre. Da mesma forma, a pressão cardíaca e arterial aumenta e a respiração fica mais intensa.

Logo no início da excitação, a penetração pode não ser agradável para muitas mulheres, porque a vagina pode não estar lubrificada o suficiente. É um momento para explorar a pele circundante do clitóris, em vez de partir logo para o estímulo direto. Tenha em mente que quanto mais tempo demora em um movimento, mais a expectativa e o tesão aumentam.

Com o aumento da excitação, entram em cena os dois Fs do orgasmo: fantasia e fricção. Quer dizer, o pensamento deve estar voltado para o momento erótico e o estímulo adequado e constante. Para muitas, parar o movimento ou alterar o padrão pode acabar com a vontade de gozar, e ter que começar tudo de novo. Na relação a dois, cabe a mulher dar sinais ao par do que está dando certo, por exemplo, ao dizer "continue assim que eu vou gozar".

O importante é começar com calma e ir percebendo a receptividade do par. Movimentos delicados, como deslizar o dedo e a língua funcionam. É essencial estimular em diferentes velocidades e pressões, até encontrar o ritmo ideal, enquanto alterna com estímulos em outras partes do corpo.