Alergia à camisinha nem sempre é do látex. Entenda seu caso e veja opções

A camisinha é um item indispensável no sexo. O método é o único que protege tanto do risco de gravidez quanto de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). No entanto, há mulheres que são alérgicas e outras que sofrem com o desconforto ocasionado pelo uso do preservativo.

Alergia ou irritação?

A alergia à camisinha é rara. O que acontece com maior frequência é uma irritação quando há sensibilidade a algum componente do material do qual o preservativo é feito.

Quando a sensibilidade é pequena, a pessoa fica com a a pele irritada depois de transar várias vezes ou por um tempo prolongado. Já quando ela é maior, a pele pode se irritar mesmo se a pessoa não fizer muito sexo.