Massacration mostra que a piada ainda tem muita graça, sim senhor

A abertura se deu com Felipe Torres, o mais multifacetado da trupe, devidamente trajado como Gilberto Barros, com direito à vinheta do finado "Sabadaço" e tudo mais. Ao anunciar que a banda estava atrasada e teríamos nomes como Gusttavo Lima, Belo, Gracyanne e Tio Paulo, gerando um desagravo quase ensaiado do público, eis que entra Sutter trajado como Kasino, relembrando um momento que virou meme na cultura pop.

Até ser devidamente derrubado pelo Joselito, claro, personagem dos mais longevos da turma. Clássicos sempre serão clássicos.

Passariam por ali ainda Michael Jackson (em "Metal Milk Shake", que fez referência não apenas a "Beat It", mas também ao clássico infantil "Fui Morar Numa Casinha"), uma sátira de Max Cavalera chamada Max Cagalhera (em "The Mummy", que ainda fez a galera gritar ao som de "Tumbalacatumba", da saudosa Vovó Mafalda) e um bando de cavaleiros medievais quebrando o pau no palco enquanto eles executavam "Metal Is My Life", uma exaltação ao bom e velho metal espadinha (que promete ser o tema predominante nos shows do sábado, aliás).

"Metal Is My Life", por falar nisso, é o nome do próximo disco do Massacration, anunciado oficialmente durante o show, sucessor de Good Blood Headbangers (2009) e que reunirá alguns dos muitos singles que a banda lançou separadamente nos últimos anos.

A produção já tem até data de lançamento: 13 de julho, em pleno Dia Mundial do Rock. Um dia que é "mundial" no nome, mas que é comemorado apenas por aqui. Nada mais Brasil. Nada mais Massacration.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024