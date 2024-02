'Minha irmã foi vítima de feminicídio, mas alguém vê mundo com olhos dela'

Foram inúmeras brigas, agressões e logo depois pedidos de perdão. Ele dizia que iria melhorar, mas piorou com o passar do tempo. Em 2017, um ano antes de ela ser morta, foi um inferno. Neste ano, ela entrou com uma medida protetiva de urgência depois que ele foi até o trabalho dela ameaçá-la.

Ele foi afastado da casa, mas durou apenas 30 dias. Assim que venceu o período, ele retornou para casa e ela o aceitou de volta, a pedido dos filhos que queriam o pai em casa.

É uma característica do agressor, dizer que vai mudar. É uma crescente: agressão e pedido de perdão. Para cada agressão mais violenta, o pedido de perdão é maior, sempre acompanhado por uma recompensa, um presente, uma viagem, uma aceitação do que foi o motivo da briga.

Como foi o convívio da família depois do retorno?

No dia 2 de fevereiro de 2018, uma sexta-feira, ele assumiu para os filhos que o casamento realmente havia acabado, que não fazia sentido ele permanecer morando na mesma casa [da esposa] e dormindo no quarto sozinho. Então, pediu para que os filhos o ajudassem a tirar as coisas dele de dentro da casa, que iria para a fazenda do pai dele e não voltaria mais.

E assim fizeram, passaram o dia arrumando as coisas dele e colocaram tudo no carro. Enquanto isso, minha irmã estava no trabalho.