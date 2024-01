Ex confessa emparedar corpo, mas nega ter matado albanesa sumida por 9 anos

Homem alega que brigou com namorada antes de matá-la. Após uma luta corporal, Marco disse ter agarrado Paula pelo pescoço e tê-la atirado ao chão do apartamento (o mesmo em que viveu com Sibora). A vítima teria gritado por socorro, então, ele a atacou e a matou. Ele alega não se lembrar de mais nada e acrescentou que entrou em pânico e fugiu após o crime, sendo preso logo depois. O corpo de Paula foi achado na residência.

Marco disse querer falar sobre tudo que teria acontecido nos casos. O acusado apontou que o desejo de falar à Justiça ocorreu após ele ser preso e "ter uma relação muito próxima com Deus e estar totalmente arrependido", contaram fontes próximas do caso à Efe, segundo o jornal El País. Ele disse que repetirá as alegações da carta diante de um juiz nesta terça-feira (30).

Corpo foi emparedado

A Polícia da Espanha encontrou o corpo de Sibora em 6 de junho de 2023. O cadáver da jovem, que tinha ascendência albanesa e cidadania italiana, estava entre paredes. Ela desapareceu no sul da Espanha em 2014.

Os restos mortais estavam dentro de uma caixa de madeira entre duas paredes no apartamento em que a vítima viveu com o ex-namorado. O cadáver estava em um saco para dormir coberto por cal, possivelmente usado para dissolver o corpo de Sibora.

Dentro da caixa com os restos mortais também havia uma faca com marcas de sangue e um ramo de flores sobre o cadáver. A parede era, inicialmente, um espaço para armário. No ano passado, os inquilinos que ocupavam o apartamento afirmaram às autoridades que nunca perceberam algo estranho na casa.