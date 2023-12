'Casamento foi nosso final feliz': ela ficou viúva 11 dias depois de casar

A gente nunca saía de casa sem se despedir. Nos seis anos em que ficamos juntos, todos os dias ele saía de casa cedo —mas, antes, me acordava, me dava um beijo e falava 'bom dia, te amo'.

Naquele dia, ele me deu um beijo e disse que me amava antes de sair de casa, do mesmo jeito que fazia todos os dias. Ele estava animado porque alguns alunos desmarcaram e ele ia conseguir chegar mais cedo em casa à noite.

Hoje, Isabela usa as alianças em um cordão no pescoço Imagem: Arquivo Pessoal

Um amigo nosso foi até a escola em que eu estava trabalhando e disse que o Hélio tinha sofrido um acidente, mas que estava bem. Fiquei preocupada, ansiosa e, quando cheguei ao hospital, me chamaram para conversar e disseram que ele estava no centro cirúrgico.

O Hélio tinha uma fratura no ombro e outra no punho, e teriam de amputar a perna dele. Ele também tinha alguma lesão grave no abdômen, estava com hemorragia. Meu mundo parou porque ele ia perder uma perna, e eu sabia que ele sofreria com isso.

A enfermeira perguntou: 'Você que é a esposa do Hélio? Ele falou que eu só podia entregar a aliança para a Isabela'.