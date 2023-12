Pepita sobre preconceito por ser mãe: 'Sou abusada. É difícil me derrubar'

Universa: Como a fama chegou na sua vida?

Pepita: Não escolhi ser famosa e se pudesse voltar atrás, acho que preferiria ser anônima. E também não me acho famosa. Acredito que tenho uma imagem conhecida, querida por alguns e odiada por outros. Comecei minha carreira no funk carioca. Era dançarina e o DJ Chakal me chamou para colocar voz em uma música que ele tinha feito. Gravei e se tornou viral. A partir daí as coisas foram acontecendo.

Saí do Rio e vim para São Paulo para cantar funk e sinto que esse foi o primeiro estado que me entendeu. Sou muito grata a isso. Me casei, me tornei mãe e vivo em São Paulo. Mas foi isso, de dançarina para um viral em um funk.

Como uma mulher travesti, foi difícil essa troca de cidade para se jogar no funk? Sofreu com o preconceito?

Nunca sofri preconceito no funk, sabia? Todos me respeitam muito. Não à toa sou a primeira travesti funkeira do Brasil. O preconceito está fora do funk. Sofro algumas vezes até dentro da própria comunidade LGBTQIAP+. Algumas pessoas não gostam de mim, acham que eu não represento nada. O meu programa me ensinou muito, sabe?

Comecei o "#CartasParaPepita" solteira e hoje sou uma mulher casada e mãe. Cheguei aos 40 anos como uma mãe de menino. Não perco tempo me preocupando com quem não gosta de mim. Sei quem sou e no que eu acredito. Sei onde minha voz e corpo podem chegar e o que é importante.

Não quero ser a única falando com você. Quero que mães iguais a mim também tenham esse direito, mas não existem oportunidades. Eu não vivo só no mês do orgulho, por exemplo. Eu vivo o ano inteiro. Tenho uma criança para sustentar, uma casa para manter. É fácil a marca só grudar a bandeirinha no trio durante esse período. Esse é um assunto que me cansa e me chateia muito.

Você citou seu programa como uma forma de amadurecer. A nova temporada acabou de estrear, não?

Sim, e nessa temporada consegui furar a bolha. Tem uns quatro episódios com pessoas cis, que me mandaram cartas. Fiquei muito feliz em ver essas pessoas confiando em mim para contar suas histórias. É isso que eu quero. Não quero mais falar só com a comunidade LGBTQIAP+. Eles já me conhecem. Quero conversar com o Pedro, com a Joana, com a dona Maria, com o João que fica nervoso quando uma travesti entra na padaria dele... É com eles que quero me entender.